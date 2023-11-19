12:54 (мск), источник: Комсомольская правда
Ушел со сцены во время концерта: Разбитый инсультом Николай Носков закончил концерт в Сочи раньше времени
Николаю Носкову стало плохо во время концерта в Сочи.
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Мероприятие началось 17 ноября в 19:00. Перед ним певец даже приглашал фанатов на концерт и делился видами на Морской порт курорта.
«Дорогие друзья! Привет из Сочи! Жду на концерт 17 ноября в 19.00», — сообщали представители Носкова в его Telegram-канале.
Несмотря на хорошее самочувствие перед концертом, во время самого выступления Николаю стало плохо, и он вынужден был уйти со сцены. Но музыканты решили доиграть песню «Снег», а зал с пониманием отнесся к самочувствию артиста и поддержал его тем, что начал подпевать.
«Дорогие друзья! Какой красивый город Сочи! И какой теплый и благоприятный день. Не сердитесь и не обижайтесь. Николай выступил, как смог. И далее на все воля Господня», — прокомментировали случившееся представители Носкова в соцсетях.
Зрители, присутствовавшие на выступлении, и верные фанаты, которые уже несколько десятилетий усиленно следят за творчеством Носкова, и не собирались винить артиста в его недуге. Они начали активно поддерживать мэтра в соцсетях и желать ему скорейшего выздоровления.
«Это же просто счастье хоть и одну песню в живую услышать и зарядиться этой энергетикой и увидеть любимого Николая Носкова, здоровья Николаю пусть все будет хорошо», — писали пользователи соцсетей.
Напомним, что ранее из-за болезни Николай Носков перенес концерты в Оренбурге и Челябинске. На данный момент даты выступлений в этих городах еще неизвестны, но при желании люди могут сдать билеты в кассах города.