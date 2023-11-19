Главное
Палестино-израильский конфликт
00:15 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Какой сегодня день: 19 ноября

Этот день является 323-м в григорианском календаре, до нового года остается 42 дня.

Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что в Беларуси 19 ноября отмечается День ракетных войск и артиллерии? Праздник берет свое начало еще с советских времен. О том, чем еще ознаменовано 19 ноября, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 19 ноября

В 1190 году в этот день основан Тевтонский орден.

В 1825 году Александр Пушкин закончил написание исторической драмы «Борис Годунов».

В 1891 году была продана первая игрушечная железная дорога.

В 1986 году в СССР приняли закон «Об индивидуальной трудовой деятельности».

Также 19 ноября является Международным мужским днем и Всемирным днем туалета.

А еще ежегодно в третье воскресенье ноября в Беларуси отмечается профессиональный праздник — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. В этом году этот день выпал на 19 ноября.

Кто родился 19 ноября

художник Паоло Веронезе (1528−1588).

ученый Михаил Ломоносов (1711−1765).

мореплаватель Иван Крузенштерн (1770−1846).

шахматист Хосе Капабланка (1888−1942).

политик Индира Ганди (1917−1984).

сценарист Эмиль Брагинский (1921−1998).

лингвист Юрий Кнорозов (1922−1999).

тележурналист Ларри Кинг (1933−2021).

модельер Кельвин Кляйн (1942).

актриса Мег Райан (1961).

актриса Джоди Фостер (1962).

фигуристка Евгения Медведева (1999).

19 ноября в православном календаре

Православные 19 ноября чтут память Святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника. Также 19 ноября — день преставления преподобного Варлаама Хутынского.

Именины

В этот день именины у Николая, Павла, Никиты, Константина, Германа, Виктора, Гавриила, Василия, Арсения, Анатолия, а также у Клавдии, Александры, Нины и Серафимы.

19 ноября в народном календаре

В этот день отмечается память святителя Павла Исповедника, который был епископом в Малой Азии. В этот день лед скрывает воду в реках и озерах. Крестьяне начинали готовиться к подледному лову, доставали снасти. По льду на речках судили о будущем урожае: «Если лед грудами — то и хлеба будут груды. Если гладко — то и хлеба будет гладко».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Это был ад: вернувшиеся из Газы белорусы рассказали о том, что пережили
Лукашенко в Гомеле подарили гранатомет и золотую карту Беларуси
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
СНГ