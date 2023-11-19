00:15 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 19 ноября
Этот день является 323-м в григорианском календаре, до нового года остается 42 дня.
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Знаете ли вы, что в Беларуси 19 ноября отмечается День ракетных войск и артиллерии? Праздник берет свое начало еще с советских времен. О том, чем еще ознаменовано 19 ноября, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 19 ноября
В 1190 году в этот день основан Тевтонский орден.
В 1825 году Александр Пушкин закончил написание исторической драмы «Борис Годунов».
В 1891 году была продана первая игрушечная железная дорога.
В 1986 году в СССР приняли закон «Об индивидуальной трудовой деятельности».
Также 19 ноября является Международным мужским днем и Всемирным днем туалета.
А еще ежегодно в третье воскресенье ноября в Беларуси отмечается профессиональный праздник — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. В этом году этот день выпал на 19 ноября.
Кто родился 19 ноября
художник Паоло Веронезе (1528−1588).
ученый Михаил Ломоносов (1711−1765).
мореплаватель Иван Крузенштерн (1770−1846).
шахматист Хосе Капабланка (1888−1942).
политик Индира Ганди (1917−1984).
сценарист Эмиль Брагинский (1921−1998).
лингвист Юрий Кнорозов (1922−1999).
тележурналист Ларри Кинг (1933−2021).
модельер Кельвин Кляйн (1942).
актриса Мег Райан (1961).
актриса Джоди Фостер (1962).
фигуристка Евгения Медведева (1999).
19 ноября в православном календаре
Православные 19 ноября чтут память Святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника. Также 19 ноября — день преставления преподобного Варлаама Хутынского.
Именины
В этот день именины у Николая, Павла, Никиты, Константина, Германа, Виктора, Гавриила, Василия, Арсения, Анатолия, а также у Клавдии, Александры, Нины и Серафимы.
19 ноября в народном календаре
В этот день отмечается память святителя Павла Исповедника, который был епископом в Малой Азии. В этот день лед скрывает воду в реках и озерах. Крестьяне начинали готовиться к подледному лову, доставали снасти. По льду на речках судили о будущем урожае: «Если лед грудами — то и хлеба будут груды. Если гладко — то и хлеба будет гладко».