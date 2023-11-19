13:30 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
В 70 не поздно! Пара пенсионеров из Ростова о плюсах позднего брака
Евгений и Марина Белоусовы стали самыми возрастными молодожёнами в регионе с начала 2023 года.
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Возрастные пары сегодня не редкость. Но сотрудники ЗАГСов говорят: чаще всего бабушки и дедушки сходятся по бытовым причинам. Чтобы рядом было плечо, поддержка, собеседник, помощник. Есть и истории настоящей большой любви, которая перечеркивает все наши представления о подходящем для горячих чувств возрасте.
Этой осенью в Мясниковском районе брак заключили солидные по возрасту молодожёны Евгений и Марина Белоусовы: жениху на момент регистрации было 70 лет, а невесте 61 год. Историю своей любви они рассказали корреспонденту Rostov.aif.ru.
Дело не только случая.
В один из июньских дней 2021 года шёл сильный дождь. В это время Евгений Белоусов возвращался домой из Ростова в станицу Синявскую и вдруг увидел двух бегущих женщин без зонтов. Как настоящий мужчина остаться в стороне не смог и предложил подвезти промокших дам до дома. Женщины охотно согласились.
Одна из пассажирок, которая представилась Мариной Борисовной, жила дальше. Поэтому, высадив первую из дам, Белоусов включился в увлекательный диалог со второй.
И как выяснилось, у них немало общего, у каждого за плечами непростые судьбы. Евгений Алексеевич — полковник в отставке, прошёл афганскую и две чеченские войны. Выйдя на пенсию, поселился в Москве. В Ростовской области тоже есть своё жильё. Так и живёт на два региона: весной и летом на Дону, а зимой — в Москве.
Марина Борисовна — инженер-программист, сейчас на заслуженном отдыхе. Он разведён, она вдова, дети взрослые, есть внуки. Взяв номер телефона у приятной попутчицы, Евгений через день ей позвонил. Вот с этого всё и началось.
«Как оказалось, я одинокий мужчина, она одинокая женщина. И между нами проскользнула искра. Я купил путёвку, и мы поехали на Чёрное море. 24 июля, в мой день рождения, сделал Марине предложение. Я очень признателен, что она поверила мне. Это глубоко осознанный и ответственный шаг», — рассказывает Евгений Алексеевич.
По словам Марины Борисовны, когда она познакомилась с Евгением, то даже мысли не было о том, что выйдет за него замуж. Но в процессе общения всё изменилось.
«У нас общие взгляды, мысли. Нам было весело вместе, интересно. Вот так постепенно завязались отношения. И мы полюбили друг друга», — дополняет Марина Борисовна.
Для обоих это второй брак. У Евгения — дети взрослые: и сыну, и дочери уже более 40 лет. А у Марины Борисовны — четверо сыновей. Все получили высшее образование, у всех семьи. Уже шесть внуков.
«Бабушка со стажем, — смеясь, говорит Марина Борисовна. — Воспитываем общих внуков. Любим общих детей!».
Вот, как бывает.
«Я как мужчина, предложивший Марине стать женой, понимал, что за неё несу ответственность. У нас общие нравственные законы, по которым жили дедушки и бабушки, отцы и матери», — рассуждает Белоусов.
У донских казаков была хорошая традиция. Мужчина, если хотел жениться, приходил к дому своей девушки и бросал шапку через забор: если её не возвращали, то можно засылать сватов. Ну, а если головной убор вернулся к владельцу, то тогда разворачивай оглобли и иди восвояси. Евгений бросал шапку через ворота Марины. И она назад не вернулась.
По словам Евгения Белоусова, в нынешней семье они не делят, кто должен готовить завтрак, а кто пылесосить. Всё делают вместе, причём, не сговариваясь. Настолько между ними существует незримая нить, что даже, порой, произносят одну и ту же фразу, не сговариваясь, а потом, как дети, искренне хохочут.
«Оглядываясь на то, что прожито, гораздо больше ценишь то, что есть. Это скрепляет, объединяет и даёт энергию для будущего», — поясняет бывший военный.
Марина попросила архангела Михаила помочь ей встретить мужчину, который станет её единомышленником. И мечта сбылась.