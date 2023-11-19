00:16 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в день Павла 19 ноября, который называют Ледостав
Узнали приметы и запреты на день Павла Ледостава, который отмечают 19 ноября.
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Православная церковь 19 ноября вспоминает святителя Павла. В народе отмечают день Павла, или день Павла Ледостава. Все дело в том, что к названному дню вода в водоемах и реках сковывается льдом.
Народные примеры на 19 ноября
Если к 19 ноября на реке появился гладкий лед, ожидался урожайный год. Снег, который идет 19 ноября, указывает на снежную зиму. В том случае, если безветренная погода, то в скором времени ждали похолодания. Большое количество звезд на небе говорило про морозы.
Что нельзя делать 19 ноября
Не следует отправляться на большие расстояние от семьи. Согласно приметам, это может спровоцировать ссоры и разногласия. Нельзя давать в долг, а также брать взаймы. Запрещено много разговаривать. Для рыбаков 19 ноября считалось плохой приметой вернуться домой без улова. Не следует обижать животных. Считается, что удача будет обходить стороной весь год.
Что можно делать 19 ноября
По традиции, готовили яйца и выпечку с ними. Рыбаки 19 ноября готовили снасти к зимней рыбалке. Кроме того, следовало надевать на себя новые вещи. Предки верили, что в доме будет достаток.