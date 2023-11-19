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07:14 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

В Хабаровске стартует ДВ дерби, «Амур» сыграет с «Адмиралом»

В это воскресенье стартует одно из главных хоккейных событий Дальнего Востока — игры хабаровского «Амура» и приморского «Адмирала».

Источник: МК.RU Хабаровск

Всего в сезоне между этими командами будет шесть матчей — три дома и три на выезде. Начнется все в «Платинум Арене», затем продолжится в «Фетисов Арене».

Организаторы обещают много интересного вплоть до того, что команды выйдут на лед в специально приготовленной для этого форме. Также в конце противостояния будет разыгран породивший немалый интерес у болельщиков Кубок Икры. С ним кстати можно будет сфотографироваться уже сегодня в фойе арены.

Сама встреча начнется в 17 часов по местному времени. Ожидается немаленький десант приморских фанатов «моряков», который займет гостевые трибуны. Надеемся, что и хабаровчан на трибунах будет немало.

В прошлом сезоне команды играли десять раз — шесть матчей выиграли «тигры», соответственно четыре — «моряки», что будет в этом сезоне — посмотрим.

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