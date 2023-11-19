Создатель «Бурана» высказался против полетов на многоразовых ракетах

«Я бы пилотируемый пуск на многоразовом блоке не подписал бы», — сказал Цыбин, замруководителя полета «Бурана» по автоматизированной системе управления полета (АСУ).
Он добавил, что у американских инженеров «совершенно другое понимание» требований безопасности.
«Нормы прочности для гражданских самолетов, например, у американцев были сделаны так, что многие вещи, которые у нас обязательно учитываются, у них вообще не учитываются, потому что считалось, что это очень редко может быть. Если разобьется один самолет за 10 лет, то гораздо проще и дешевле заплатить компенсацию родственникам, чем возить на сотнях самолетов лишние сотни килограммов конструкции», — отметил Цыбин.
Американский инженер и предприниматель, владелец компании Space X Илон Маск стремится к тому, чтобы как можно больше компонентов ракеты можно было использовать многократно, так как это позволит очень существенно снизить затраты на запуски в космос.
Falcon 9 — ракета-носитель частично многоразового использования, используется для запусков многоразовых космических кораблей — грузового Cargo Dragon и пилотируемого Crew Dragon. Кроме того, с помощью Falcon 9 запускают спутники.
Starship — самая большая и мощная система, когда-либо создававшаяся для космических запусков, включающая в себя сам космический корабль Starship и ракетный ускоритель Super Heavy. Super Heavy представляет собой многоразовую первую ступень системы, корабль Starship, выполняющий роль второй ступени, — также полностью многоразовый. Предполагается, что в ходе межпланетных миссий на Марс или Луну Starship будет способен брать на борт экипаж из нескольких десятков человек.
Второй испытательный полет корабля Starship состоялся в 7.02 18 ноября по времени Восточного побережья США (16.02 мск). На третьей минуте полета произошло успешное разделение ступеней. Как сообщила компания в соцсети Х, вскоре после разделения «ракета-носитель подверглась быстрой незапланированной разборке».