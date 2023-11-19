Главное
Палестино-израильский конфликт
03:40 (мск), источник: © РИА Новости

Создатель «Бурана» высказался против полетов на многоразовых ракетах

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Один из создателей орбитального космического корабля «Буран» Сергей Цыбин заявил РИА Новости, что из-за возможных рисков не дал бы согласие на полет космонавтов на ракете-носителе с многоразовым блоком, подобной Falcon 9 или Super Heavy американской компании SpaceX.

Источник: AP 2023

«Я бы пилотируемый пуск на многоразовом блоке не подписал бы», — сказал Цыбин, замруководителя полета «Бурана» по автоматизированной системе управления полета (АСУ).

Он добавил, что у американских инженеров «совершенно другое понимание» требований безопасности.

«Нормы прочности для гражданских самолетов, например, у американцев были сделаны так, что многие вещи, которые у нас обязательно учитываются, у них вообще не учитываются, потому что считалось, что это очень редко может быть. Если разобьется один самолет за 10 лет, то гораздо проще и дешевле заплатить компенсацию родственникам, чем возить на сотнях самолетов лишние сотни килограммов конструкции», — отметил Цыбин.

Американский инженер и предприниматель, владелец компании Space X Илон Маск стремится к тому, чтобы как можно больше компонентов ракеты можно было использовать многократно, так как это позволит очень существенно снизить затраты на запуски в космос.

Falcon 9 — ракета-носитель частично многоразового использования, используется для запусков многоразовых космических кораблей — грузового Cargo Dragon и пилотируемого Crew Dragon. Кроме того, с помощью Falcon 9 запускают спутники.

Starship — самая большая и мощная система, когда-либо создававшаяся для космических запусков, включающая в себя сам космический корабль Starship и ракетный ускоритель Super Heavy. Super Heavy представляет собой многоразовую первую ступень системы, корабль Starship, выполняющий роль второй ступени, — также полностью многоразовый. Предполагается, что в ходе межпланетных миссий на Марс или Луну Starship будет способен брать на борт экипаж из нескольких десятков человек.

Второй испытательный полет корабля Starship состоялся в 7.02 18 ноября по времени Восточного побережья США (16.02 мск). На третьей минуте полета произошло успешное разделение ступеней. Как сообщила компания в соцсети Х, вскоре после разделения «ракета-носитель подверглась быстрой незапланированной разборке».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Безумие'. В США пожалели о вражде с Россией из-за 'тупости' Украины
'Он все понимает': до Запада дошло, почему не получилось победить Путина
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
космостехнологиинаукаРоскосмос