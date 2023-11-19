Актриса из «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова скончалась на 71-году жизни

За свою карьеру актриса сыграла более 70 ролей в театральных постановках, среди которых Инна в спектакле «Дети Ванюшина», Галя Четвертак в «А зори здесь тихие», Элиза Дулиттл в «Пигмалионе», Агафья в «Живи и помни» и многие другие. Более чем 40 лет Стрельцова служила в Русском театре драмы имени Н. К. Крупской.
Театральные критики хвалили работы актрисы не только на родине, но и за пределами Кыргызстана.
«В разные годы сценическая игра Татьяны Стрельцовой была не раз отмечена театральной критикой не только в нашей республике, но и за ее пределами. О ее работах в спектаклях “Смотрите, кто пришел”, “Ночевала тучка золотая”, “Звезды на утреннем небе”, “Вся надежда”, “Живи и помни”, “Без вины виноватые”, “Борис Годунов” и других постановках писали журналы “Театр”, “Театральная жизнь”, газеты “Советская культура”, “Вечерний Ленинград”, “Гастрольная пресса”, ― сказано в некрологе.
В 1983 году Татьяна Стрельцова получила почетное звание «Заслуженная артистка Киргизской ССР», а в 1996-м ― «Народная артистка Кыргызской Республики».
«Она была эталоном женственности для многих поколений зрителей и примером служения сцене для коллег по театру», ― гласит сайт президента республики.