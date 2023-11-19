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06:11 (мск), источник: АГН «Москва»

Москва представила результаты внедрения ИИ в здравоохранение на XXX конгрессе радиологов Китая

Специалисты столичного центра диагностики и телемедицины представили результаты внедрения технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику на XXX юбилейном конгрессе радиологов Китайской Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году мы работаем над внедрением комплексных решений, в Москве уже работает шесть таких ИИ-сервисов, анализирующие компьютерные томограммы грудной клетки и органов брюшной полости. Они умеют распознавать на одном снимке признаки нескольких патологий, даже те, которые изначально не были целью обследования. Например, пациента направили на исследование для исключения пневмонии, а сервис, проанализировав снимок, нашел дополнительно признаки остеопороза. По сути это означает переход к комплексной оценке состояния здоровья человека и выявлению всех возможных проблем, что в прошлом было возможно только путем проведения десятков различных исследований, анализов и манипуляций», — цитирует пресс-служба главного рентгенолога Москвы, директора центра диагностики и телемедицины Юрия Васильева.

Отмечается, что московский эксперимент по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику стартовал в 2020 году, в настоящее время продуктом этой работы стали свыше 50 ИИ-сервисов. Нейросети распознают признаки заболеваний по 28 клиническим направлениям: пневмония, рак легкого, ишемическая болезнь сердца, остеопороз, гидроторакс, рак молочной железы и многие другие.

«Цель этой конференции — в полной мере продемонстрировать общий уровень развития радиологии в нашей стране, обмен лучшими практиками между странами и административными единицами Китая. Мы стремимся создать научную и технологическую базу высокого уровня для медицинских работников, исследователей, преподавателей и аспирантов китайского радиологического сообщества. Сегодня мы рады приветствовать на нашем мероприятии гостей из России, нам интересен их опыт, как научный, так и практический», — подчеркнул глава общества радиологов Китая профессор Ли Шиюань.

Как указывается в материале, XXX Национальная академическая конференция Китайской медицинской ассоциации по радиологии (CCR2023) проходит с 16 по 19 ноября 2023 года в Международном выставочном центре Сучжоу.

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