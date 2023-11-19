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07:31 (мск), источник: Известия

Российским космонавтам на МКС доставят сладости и брелоки с драконами к Новому году

Российским космонавтам на Международной космической станцию (МКС) к Новому году доставят подарки от близких при помощи грузового корабля «Прогресс МС-25». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на службу психологической поддержки российского экипажа в субботу, 18 ноября.

Источник: Reuters

«На “Прогрессе” для каждого из членов экипажа полетят подарки от родных и близких к Новому году. В подарочные мешочки вложены брелочки с дракончиками и сладости», — сообщили в службе.

Кроме того, отдельный подарок был подготовлен для командира отряда.

«Для командира российского отряда Олега Кононенко отправлен большой мешок с конфетами, сделанными персонально для него. Надеемся, что он поделится ими со всеми», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, на «Прогрессе» доставят также новогодние открытки для космонавтов NASA.

«Обратимся за помощью к Константину Борисову, чтобы он подписал отправленные открытки для астронавтов», — сказали в службе.

Константин Борисов — третий космонавт из России, который летал на борту корабля Crew Dragon производства США и работал в программе перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA.

Корабль «Прогресс МС-25» должен стартовать 1 декабря.

Ранее, 26 октября, российские космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко завершили выход в открытый космос, который продлился более 7,5 часа. Это был первый выход в открытый космос в рамках 70-й длительной экспедиции на МКС. Они вышли в открытый космос 25 октября, чтобы осмотреть место утечки теплоносителя из радиатора на модуле «Наука». Им предстояло отключить гидравлические контуры радиационного теплообменника.

Перед этим, 28 сентября, экипаж «Союза МС-23» с космонавтами Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и астронавтом NASA Франциско Рубио прибыли в Московскую область. Экспедиция длилась год, с 21 сентября 2022 года. Космонавты поставили рекорд пребывания человека в космосе — 371 день.

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