Российским космонавтам на МКС доставят сладости и брелоки с драконами к Новому году

«На “Прогрессе” для каждого из членов экипажа полетят подарки от родных и близких к Новому году. В подарочные мешочки вложены брелочки с дракончиками и сладости», — сообщили в службе.
Кроме того, отдельный подарок был подготовлен для командира отряда.
«Для командира российского отряда Олега Кононенко отправлен большой мешок с конфетами, сделанными персонально для него. Надеемся, что он поделится ими со всеми», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, на «Прогрессе» доставят также новогодние открытки для космонавтов NASA.
«Обратимся за помощью к Константину Борисову, чтобы он подписал отправленные открытки для астронавтов», — сказали в службе.
Константин Борисов — третий космонавт из России, который летал на борту корабля Crew Dragon производства США и работал в программе перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA.
Корабль «Прогресс МС-25» должен стартовать 1 декабря.
Ранее, 26 октября, российские космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко завершили выход в открытый космос, который продлился более 7,5 часа. Это был первый выход в открытый космос в рамках 70-й длительной экспедиции на МКС. Они вышли в открытый космос 25 октября, чтобы осмотреть место утечки теплоносителя из радиатора на модуле «Наука». Им предстояло отключить гидравлические контуры радиационного теплообменника.
Перед этим, 28 сентября, экипаж «Союза МС-23» с космонавтами Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и астронавтом NASA Франциско Рубио прибыли в Московскую область. Экспедиция длилась год, с 21 сентября 2022 года. Космонавты поставили рекорд пребывания человека в космосе — 371 день.