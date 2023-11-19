06:45 (мск), источник: Комсомольская правда
В Приморье ощутимо подорожали мясо и масло
Потребительские цены выросли на 0,9% за последний месяц.
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Приморскстат опубликовал показатели инфляции по итогам октября. Цены продолжают расти ощутимо: на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,7% по сравнению с прошлым годом. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Больше всего повысились цены на мясо и птицу. На 2−3% стали дороже мясо птицы, говядина и свинина, на 4% на субпродукты. Также ощутимо подскочило в цене масло сливочное и оливковое, на 2−5%. Из других продуктов стали дороже: консервы овощные — на 3%, молоко сгущенное с сахаром — на 4%, яйца куриные — на 13%. Из круп и бобовых заметно выросли в цене крупа манная, пшено и рис шлифованный на 3−5%.
Чай, кофе и какао прибавили в цене в среднем на 3%, из них более заметно выросли цены на какао и чай черный байховый на 5% и 12%.
При этом некоторые овощи наоборот подешевели: морковь, свекла столовая, капуста, лук репчатый, зелень свежая, картофель на 3−9%.