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06:30 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Хоккейный клуб «Сокол» из Красноярска расторг контракт с нападающим Потехиным

Красноярский хоккейный клуб «Сокол» расторг контракт с нападающим Богданом Потехиным.

Источник: ХК Сокол

Об этом сообщили в пресс-службе команды.

В Красноярске хоккейный клуб «Сокол» расторг договор с нападающим Богданом Потехиным. Он провел за «крылатых» 93 матча.

В соцсетях пресс-служба клуба поблагодарила Потехина за работу и вклад в командный успех «прошлого “серебряного” сезона», а также пожелала удачи в карьере.

Некоторые СМИ сообщают, что нападающий переходит в клуб «Норильск».

Форварду 31 год, за «крылатых» он играл в сезоне-2022/23. Он провел в составе команды 93 матча и набрал 85 очков.

Позднее появилось сообщение о заключении контракта между красноярским клубом и 26-летним нападающим родом из Салехарда Данилом Воеводиным. В общей сложности во Всероссийской хоккейной лиге на счету Данила 299 игр, 181 (64+117) очков, показатель полезности +20.

Ранее сообщалось, что красноярский ХК «Сокол» проиграл «Тамбову» со счетом 0:5.

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