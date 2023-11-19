06:30 (мск), источник: МК.RU Красноярск
Хоккейный клуб «Сокол» из Красноярска расторг контракт с нападающим Потехиным
Красноярский хоккейный клуб «Сокол» расторг контракт с нападающим Богданом Потехиным.
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Об этом сообщили в пресс-службе команды.
В Красноярске хоккейный клуб «Сокол» расторг договор с нападающим Богданом Потехиным. Он провел за «крылатых» 93 матча.
В соцсетях пресс-служба клуба поблагодарила Потехина за работу и вклад в командный успех «прошлого “серебряного” сезона», а также пожелала удачи в карьере.
Некоторые СМИ сообщают, что нападающий переходит в клуб «Норильск».
Форварду 31 год, за «крылатых» он играл в сезоне-2022/23. Он провел в составе команды 93 матча и набрал 85 очков.
Позднее появилось сообщение о заключении контракта между красноярским клубом и 26-летним нападающим родом из Салехарда Данилом Воеводиным. В общей сложности во Всероссийской хоккейной лиге на счету Данила 299 игр, 181 (64+117) очков, показатель полезности +20.
Ранее сообщалось, что красноярский ХК «Сокол» проиграл «Тамбову» со счетом 0:5.