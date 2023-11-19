07:29 (мск), источник: НИА Красноярск
После аномального тепла красноярцев ждет резкое похолодание
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Разница в температуре составит 17 градусов.
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Сегодня, 19 ноября, воздух в Красноярске днем прогреется до +12С. Ожидается снег. Холодать начнет уже в ночь на понедельник, температура воздуха составит 6 градусов ниже нуля.
Днем в понедельник, по прогнозу, до −5 градусов и будет идти снег, ночью −10С.