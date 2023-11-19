Главное
Палестино-израильский конфликт
07:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Прокуратура Иркутского района помогла семерым детям вернуть законное жилье

Несовершеннолетним были не выделены доли в жилье, приобретенному по маткапиталу.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники прокуратуры Иркутского района восстановили жилищные права семерых несовершеннолетних. В ходе проверки выяснилось, что местным жительницам после рождения второго ребенка были выданы сертификаты государственного материнского капитала. С их помощью женщины приобрели жилье, но не выполнили обязательство по оформлению его в долевую собственность со своими детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

— В целях защиты прав несовершеннолетних прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о возложении на получательниц сертификатов обязанности оформить жилые помещения в общую долевую собственность родителей и детей, — говорится в сообщении.

Иркутский районный суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. В результате жилищные права в отношении семерых несовершеннолетних были восстановлены. Детям были выделены доли, произведена государственная регистрация права общей долевой собственности.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 19 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Фильм «Брат-3» с близнецами Торсуевыми в главных ролях запретили в России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Прокуратура