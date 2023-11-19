07:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Прокуратура Иркутского района помогла семерым детям вернуть законное жилье
Несовершеннолетним были не выделены доли в жилье, приобретенному по маткапиталу.
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Сотрудники прокуратуры Иркутского района восстановили жилищные права семерых несовершеннолетних. В ходе проверки выяснилось, что местным жительницам после рождения второго ребенка были выданы сертификаты государственного материнского капитала. С их помощью женщины приобрели жилье, но не выполнили обязательство по оформлению его в долевую собственность со своими детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
— В целях защиты прав несовершеннолетних прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о возложении на получательниц сертификатов обязанности оформить жилые помещения в общую долевую собственность родителей и детей, — говорится в сообщении.
Иркутский районный суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. В результате жилищные права в отношении семерых несовершеннолетних были восстановлены. Детям были выделены доли, произведена государственная регистрация права общей долевой собственности.