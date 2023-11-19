07:18 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
В Хабаровске жалуются на заваленные снегом тротуары
В редакцию обратилась Наталья, проживающая в микрорайоне имени Горького.
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По словам женщины коммунальные службы почистили дорогу на улице Новой после обильного снегопада прошедшего в Хабаровске, но при этом весь снег, собранный на проезжей части, вывалили на тротуары, по которым теперь пройти можно с очень большим трудом.
Местным жителям приходится буквально продираться сквозь куски льда для того, чтобы попасть в магазин, или пройти на остановку. Причем по словам женщины такое здесь происходит уже не первый раз.