11:52 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.kz
Доктор Гинзбург назвал приводящие к тромбозам продукты
Употребление сладкого и бобовых может привести к тромбозу, отметил врач.
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АСТАНА, 19 ноя — Sputnik. Продукты, сгущающие кровь и приводящие к тромбозам, назвал врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, нужно умеренно употреблять сладкое, субпродукты и бобовые.
Печень, почки и сердце животных повышают гемоглобин и способствуют загущению крови. Вязкость крови также увеличивают богатые растительными белками фасоль и горох, сказал aif.ru врач.
В свою очередь, выпечка, белый хлеб и кондитерские изделия повышают уровень глюкозы в крови и могут привести к образованию тромбов.
Доктор также напомнил об опасности некоторых напитков. Это газировки, пакетированные соки, морсы, соленые напитки типа рассолов и алкоголь — все они сгущают кровь.