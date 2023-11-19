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11:52 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.kz

Доктор Гинзбург назвал приводящие к тромбозам продукты

Употребление сладкого и бобовых может привести к тромбозу, отметил врач.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 19 ноя — Sputnik. Продукты, сгущающие кровь и приводящие к тромбозам, назвал врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, нужно умеренно употреблять сладкое, субпродукты и бобовые.

Печень, почки и сердце животных повышают гемоглобин и способствуют загущению крови. Вязкость крови также увеличивают богатые растительными белками фасоль и горох, сказал aif.ru врач.

В свою очередь, выпечка, белый хлеб и кондитерские изделия повышают уровень глюкозы в крови и могут привести к образованию тромбов.

Доктор также напомнил об опасности некоторых напитков. Это газировки, пакетированные соки, морсы, соленые напитки типа рассолов и алкоголь — все они сгущают кровь.

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