Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная»

МИНСК, 19 ноя — Sputnik. Участница от Никарагуа Шейнис Паласиос стала победительницей 72-го конкурса «Мисс Вселенная», сообщили организаторы.
«Шейнис Паласиос стала Мисс Вселенной 2023», — говорится в сообщении конкурса в соцсети Х.
Паласиос родилась 31 мая 2000 года в Манагуа, Никарагуа. Выпускница Центральноамериканского университета, специалист в области массовых коммуникаций.
Второе место — у «Мисс Таиланд» Антонии Порсильд, третье — у представительницы Австралии Морайи Вилсон.
Всего в конкурсе риняли участие 84 кандидатки из разных стран. Россию на конкурсе представляла 22-летняя Маргарита Голубева, представительницы Беларуси не было.
В двадцатку финалисток прошли женщина-транс из Португалии — 28-летняя Марина Мачете, которая родилась мужчиной, — и модель плюс-сайз из Непала.
В этом году финал международного шоу принял Сальвадор, в 2024 году финал планируется провести в Мексике.