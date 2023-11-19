Главное
Палестино-израильский конфликт
08:48 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная»

Россию на конкурсе представляла 22-летняя Маргарита Голубева, представительницы Беларуси не было. В двадцатку финалисток прошли женщина-транс из Португалии и модель плюс-сайз из Непала.

Источник: AP 2023

МИНСК, 19 ноя — Sputnik. Участница от Никарагуа Шейнис Паласиос стала победительницей 72-го конкурса «Мисс Вселенная», сообщили организаторы.

«Шейнис Паласиос стала Мисс Вселенной 2023», — говорится в сообщении конкурса в соцсети Х.

Паласиос родилась 31 мая 2000 года в Манагуа, Никарагуа. Выпускница Центральноамериканского университета, специалист в области массовых коммуникаций.

Второе место — у «Мисс Таиланд» Антонии Порсильд, третье — у представительницы Австралии Морайи Вилсон.

Всего в конкурсе риняли участие 84 кандидатки из разных стран. Россию на конкурсе представляла 22-летняя Маргарита Голубева, представительницы Беларуси не было.

В двадцатку финалисток прошли женщина-транс из Португалии — 28-летняя Марина Мачете, которая родилась мужчиной, — и модель плюс-сайз из Непала.

В этом году финал международного шоу принял Сальвадор, в 2024 году финал планируется провести в Мексике.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Это был ад: вернувшиеся из Газы белорусы рассказали о том, что пережили
Лукашенко в Гомеле подарили гранатомет и золотую карту Беларуси
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта