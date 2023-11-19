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12:18 (мск), источник: dostup1.ru

Движение троллейбусов в Ленинский район Челябинска ограничат до 3 декабря

Это связано с работами по капитальному ремонту участка теплотрассы на улице Новороссийская.

Движение троллейбусов в Ленинский район Челябинска ограничат до 3 декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, с 13 по 23 ноября ограничение движения транспорта введено в районе дома 105-А по улице Новороссийская. Это связано с работами по капитальному ремонту участка теплотрассы.

На втором этапе планируется прекратить движение троллейбусов от улицы Гагарина до улицы 5-я Электровозная — он запланирован с 8 утра 23 ноября до 8 вечера 3 декабря.

Соответствующее распоряжение заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова опубликовано на официальном сайте мэрии.

Восстановить нарушенное благоустройство ООО «Монтажник» должно до 15 июня 2024 года.

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