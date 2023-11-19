Более 300 зайцев выпустили в дикую природу в ТиНАО за два года

«Численность этих животных снижается во многих регионах. Оба вида внесены в Красную книгу Москвы. В 2022 году в природу выпустили 110 зайцев, а в 2023 году — 250 особей. Осенью в ТиНАО поселились еще семь молодых беляков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что животных готовят к жизни в дикой природе в профильном реабилитационном центре «Дом зайца». Они не ручные, не домашние и не нуждаются в помощи человека. Специалисты выращивают и выкармливают их по особой технологии, а после того, как отпустят их на волю, наблюдают за ними с помощью фотоловушек. Такие зайцы способны самостоятельно добывать еду и защищаться от хищников. Их выпускают в природу вдали от дорог и городской застройки, рядом с водоемами, где достаточно подходящего корма и можно укрыться от хищников. Специалисты напоминают, что охота в Москве строго запрещена, в том числе в ТиНАО.