14:00 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Белорусский эндокринолог сказала, что плохой холестерин вырабатывается ночью
Белорусский эндокринолог назвала время суток, когда плохой холестерин откладывается на стенках сосудов.
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Время суток, когда плохой холестерин в большом количестве вырабатывается и откладывается на стенках сосудов, в интервью 24health.by назвала профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук Алла Шепелькевич.
По ее словам, ночью в организме в большом количестве вырабатываются липопротеиды низкой плотности (плохой холестерин), который откладывается на стенках сосудов, способствуя развитию атеросклероза.
«Это одна из важных причин, почему ужинать стоит не позднее чем за три часа до сна», — отметила эндокринолог, и ее советы были в первую очередь обращены к людям с диабетом и избыточной массой тела.
Именно им она порекомендовала за 20−30 минут до завтрака выпить стакан теплой воды, чтобы помочь «очистке» желудка и кишечника и запустить ферментативную активность, а также в обед выбирать только одно блюдо, соблюдать принцип «одного стакана» — порция не больше 150−200 граммов и вести пищевой дневник, чтобы контролировать калорийность дневного рациона.