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12:10 (мск), источник: МК.RU Омск

Светофоры в Омске покрылись ледяной коркой и стали бесполезны

В Омске продолжает бушевать шторм.

Источник: соцсети

На этот раз стихия внесла свои коррективы в обеспечение безопасности дорожного движения.

Дождь, который обрушился на областную столицу в ночь на 19 ноября, затем сменился метелью. Мокрые светофоры залепил снег, и на них образовалась ледяная корка. Теперь автомобилистам крайне трудно понять, какой сигнал горит на них.

Горожане советуют друг другу быть осторожнее на дорогах.

В условиях понижения температуры все экипажи ДПС города ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. Постоянный мониторинг дорожной ситуации ведется и на загородных дорогах. Водителям, попавшим в сложную ситуацию будет оказана помощь.

Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что более 20 поселений Омской области остались без света из-за ночного урагана.

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