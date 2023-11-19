12:10 (мск), источник: МК.RU Омск
Светофоры в Омске покрылись ледяной коркой и стали бесполезны
В Омске продолжает бушевать шторм.
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На этот раз стихия внесла свои коррективы в обеспечение безопасности дорожного движения.
Дождь, который обрушился на областную столицу в ночь на 19 ноября, затем сменился метелью. Мокрые светофоры залепил снег, и на них образовалась ледяная корка. Теперь автомобилистам крайне трудно понять, какой сигнал горит на них.
Горожане советуют друг другу быть осторожнее на дорогах.
В условиях понижения температуры все экипажи ДПС города ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. Постоянный мониторинг дорожной ситуации ведется и на загородных дорогах. Водителям, попавшим в сложную ситуацию будет оказана помощь.
Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что более 20 поселений Омской области остались без света из-за ночного урагана.