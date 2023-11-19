10:42 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Угроза кори во всем мире продолжает расти — ВОЗ
В докладе Всемирной организации здравоохранения приводятся данные об увеличении смертности от кори во всем мире.
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Заболеваемость корью выросла в 2022 году на 18%, а смертность — на 43% по сравнению с 2021 годом. Масштабные вспышки этой болезни произошли в 37 странах, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).
В настоящее время число заболевших составляет примерно 9 млн человек, а умерших — 136 тыс, большинство из них — дети.
При этом, заражение корью можно предотвратить при помощи двух доз коревой вакцины. Несмотря на то, что в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, охват вакцинацией во всем мире немного увеличился, численность детей, пропустивших дозу коревой вакцины, составила 33 млн человек, из которых почти 22 млн не получили первую дозу, а еще 11 миллионов — вторую дозу.
Глобальный показатель охвата первой дозой вакцины составил 83%, что гораздо меньше 95%, необходимых для защиты населения от вспышек заболевания.
«Рост числа вспышек кори и смертности от нее поражает, но, к сожалению, не является неожиданным на фоне снижения показателей вакцинации, который мы наблюдаем в последние годы, — отметил директор управления ЦКПЗ по глобальной иммунизации Джон Вертефей. — Случаи кори, где бы они ни происходили, создают риск для стран и населенных пунктов, население которых недостаточно охвачено вакцинацией. Требуются срочные и целенаправленные усилия по предупреждению заболеваемости корью и смертности от нее».
По данным ВОЗ, Более половины из 22 миллионов детей, пропустивших первую дозу коревой вакцины в 2022 году, проживают всего лишь в 10 странах — Анголе, Бразилии, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Индии, Индонезии, Мадагаскаре, Нигерии, Пакистане и Филиппинах.
Для справки: Корь — одно из самых заразных вирусных заболеваний. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Корь опасна такими осложнениями, как отит, менингит, пневмония, слепота и глухота. Заболевание может привести к летальному исходу.