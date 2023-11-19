11:03 (мск), источник: Комсомольская правда
То метель, то мороз: новая рабочая неделя начнется в Хабаровске с похолодания
В Хабаровске 20 ноября ожидается похолодание.
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Несмотря на то, что на календаре еще осень, климатическая зима в Хабаровском крае уже давно наступила. С каждым днем на улице становится холоднее, так, новая рабочая неделя начнется с понижения температуры, правда, не слишком существенного. В Хабаровске 20 ноября днем будет до −5 градусов, а ночью — до 10 ниже нуля. В ночь на понедельник в городе пройдет снег, ветер усилится до 14 метров в секунду.
— В южных районах — ночью небольшой снег, местами на дорогах гололедные явления, температура ночью от −9 до −11 градусов, днем без существенных осадков, температура днем от 0 до −3 градусов, ветер юго-западный 6−11 метров в секунду, — сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Центральная часть региона тоже окажется ночью в снегу. На дорогах гололедица, ночью холодно, местами до −17 градусов, а днем около нуля. В северных районах края осадков существенных не ждут, за исключением Николаевского района и имени Полины Осипенко, здесь небольшой снег. Днем холодно, до — 6 градусов.