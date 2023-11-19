15:25 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Врач-эндокринолог сказала, о каких болезнях сигнализирует лень
Эндокринолог отметила, что отсутствие сил, лень может быть признаком заболеваний.
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Серьезные заболевания, на которые указывает лень, отсутствие сил, назвала в интервью Радио Sputnik врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.
По ее словам, упадок сил может указывать на гипотиреоз или анемию. В этом случае следует проверить, как работает щитовидка, сдать анализ крови на гормон ТТГ, проверить уровень железа.
«Вообще, любые хронические заболевания, любая хроническая вирусная нагрузка отнимает энергию», — подчеркнула Екатерина Казачкова.
Эндокринолог посоветовала также обратить внимание на качество и количество сна и на свое питание. И если в рационе преобладают сладкое, булки, то, что быстро «сжигается», то ждать энергии от такой еды не приходится.