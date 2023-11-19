15:25 (мск), источник: Комсомольская правда
Мэр: «Михайловские часы появятся на проспекте Революции в Воронеже»
Арт-объект будет высотой в семь метров.
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Оригинальный арт-объект планируют установить на проспекте Революции. Речь идет об исторических Михайловских часах высотой в семь метров. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Вадим Кстенин 19 ноября.
Он заверил горожан, что заниматься проспектом Революции власти продолжат и после завершения основных работ по благоустройству.
— На неделе провел рабочую встречу, теперь у нас есть полная уверенность, что сможем разместить на улице новый интересный объект — Михайловские часы, — написал градоначальник.
Эскиз Михайловских часов. Фото — мэрии Воронежа.
Кстати, в конце 19 века такая беседка располагалась у часового магазина купца Николая Михайлова. Он установил ее за свои средства. Над современным арт-объектом работал архитектор Владимир Чесноков, он подготовил эскизы, опираясь на архивные фото. Сейчас есть эскиз трехмерной модели, а вот над часовым механизмом еще надо поработать.
Часы, кстати, на этот раз будут не деревянными, а более долговечными — чугунными. Высота беседки со шпилем будет чуть более 7 метров, ширина — около двух метров. Установить ее планируют в следующем году в районе дома № 47 на проспекте Революции, примерно там же, где она и стояла.
В качестве подарка городу арт-объект готов профинансировать кто-то из меценатов-предпринимателей. Но пока их власти не обнародуют.
— Через века история повторяется. У нас есть и ответственный бизнес, который в качестве подарка городу готов профинансировать этот интересный проект, и компания, которая в состоянии выполнить эту непростую работу. Пока мы договорились не называть имен и названий, но обязательно это сделаем позже.
Работы будут производиться в режиме регенерации историко-градостроительной среды объекта культурного наследия регионального значения «Дом Михайлова».