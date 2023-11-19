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12:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Футболисты сборной Кубы пожаловались на волгоградский холод

Гости из солнечной страны посетовали на погоду в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

Спортсмены, прилетевшие из Кубы, оказались не готовы к переменчивой погоде в Волгограде. Футболисты признались, что были довольны теплым приемом, но не такой холодной погоде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сборной.

Сборная Кубы прилетела в Волгоград 18 ноября, их встретили с хлебом-солью в аэропорту. За несколько дней футболисты прогулялись по городу, посетили знаковые места города-героя. Впечатление подпортила только погода — к таким холодным волгоградским ветрам и низким температурам кубинцы оказались не готовы.

Напомним, что 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы, встреча состоится на «Волгоград-Арене» и начнется в 19:30. Российские футболисты прилетели в Волгоград накануне.

Что ждет болельщиков в этот день.

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