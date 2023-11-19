12:56 (мск), источник: Комсомольская правда
Тренер ФК «Кубань» рассказал об отношениях с Сергеем Галицким
Вадим Евсеев рассказал о величии президента ФК «Краснодар».
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Главный тренер футбольного клуба «Кубань» Вадим Евсеев рассказ об отношениях с Сергеем Галицким. Он назвал парк бизнесмена красивым и интересным местом и заявил, что видел макеты объектов еще до строительства.
Еще тогда я был впечатлен масштабами проекта. Он лично мне показывал макеты, проекты того, что будет.
По словам тренера, он не раз был в парке Сергея Галицкого. Его впечатлили масштабы проекта. Сейчас Вадим Евсеев поддерживает дружеские отношения с бизнесменом. Президент «Краснодара» заявлял, что двери клуба всегда открыты для специалиста.