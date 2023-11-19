12:06 (мск), источник: СуперОмск
Растает ли выпавший снег в Омске?
В Омске за ночь 19 ноября 2023 года выпала чуть ли не месячная норма осадков. Вместе с тем, установился небольшой минус после плюсовой температуры.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Однако не растает ли выпавший снег в Омске, какое уже бывало этой осенью? За ответом «СуперОмск» обратился к прогнозу погоды.
В ближайшие 3 дня до 22 ноября 2023 года в Омской области будет уверенный «минус», температура воздуха понизится до −8…-10 °C. Однако уже четверг, 23 ноября 2023 года, в Омске потеплеет до +1 °C вполне вероятно, снег начнет медленно таять. Околонулевая температура и небольшой «плюс» продержится до 29 ноября 2023 года, причем даже ночью. По всей видимости, у снега есть все шансы подтаять, и вновь может появиться слякоть и грязь.
С 1 декабря 2023 года в Омске столбик термометра должен опуститься чуть ниже нуля.
*Прогноз погоды актуален на момент публикации материала.