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16:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Сыгравшие свадьбу мать и приемный сын из Казани планируют общих детей

Разница между парой — 31 год.

Источник: соцсети

53-летняя певица Айсылу Чижевская-Мингалимова и ее 22-летний приемный сын Даниил Зарипов заявили о желании иметь общих детей. Напомним, пара сыграла свадьбу в октябре этого года и вызвала общественный резонанс.

Айсылу в выпуске программы «Прямой эфир» рассказала, что у нее пятеро приемных детей и один родной сын Султан. Теперь она планирует завести детей с молодым избранником. Чтобы женщине доказать серьезность своих намерений, ведущие программы предложили ей составить завещание на новоиспеченного мужа.

Чижевская согласилась и в присутствии юриста подписала документы, в результате которых Даниил может стать владельцем квартиры, земельного участка и автомобиля. Сам же парень заявил, что ему ничего из этого не нужно, мол, и так хорошо зарабатывает.

Ранее в Татарстане на блогера-косметолога заявили в полицию ее изувеченные клиентки.

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