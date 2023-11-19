Медведи в челябинском зоопарке легли в спячку, не дождавшись снега

Косолапые со старательно наеденной фигурой уложились в зимнюю спячку по очереди.
— Первым уснул старичок Харитон ещё в октябре, потом медведица Бусинка, а на неделе к ним присоединились Шкода и Малыш, — рассказали в зверинце. — Традиционно сотрудники заложили в медвежьи берлоги солому и лично проверили зимнюю перину на мягкость. Бурую медведицу Шкоду все устроило, а вот Малыш внес свои корректировки в объём подстилки и старательно выгреб излишки из своей спальни.
Скорее всего, медведи проспят всю зиму — двуногим остаётся лишь завидовать такой возможности.
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А челябинский зоопарк перешёл на зимнее расписание. Теперь он закрывается на два часа раньше, чем в летнее время.