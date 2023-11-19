15:26 (мск), источник: Комсомольская правда
Воронежцам назвали популярные в регионе в годы Великой Отечественной войны имена
Харитина, Агафья, Ким, Прокоп и Победа были самые редкие имена.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В управлении ЗАГС поделились информацией об именах, которые давали детям в Воронежской области во время ВОВ: с 1941 по 1945 год.
Тогда, в самые тяжелые дни для нашего региона, чаще всего детей называли так. Мальчиков — Анатолий, Василий, Виктор, Иван, Михаил. А девочек — Анастасия, Анна, Валентина, Мария, и Нина.
А вот имя Сергей в этот период не очень популярно. Нередко называли детей Таиса, Тамара, Надежда, Матрёна, Людмила и Любовь, Виталий, Галина, Евгений, Валерий, и совсем не популярны были Максимы, Елизаветы, Ефимы, Зоя.
В 1941 году 12 малышам из воронежской области дали имя Карп, и после этого практически так перестали называть детей.
Что касается редких и необычных, то это — Эмма, Яков, Харитина, Агафья, Домна, Ким, Прокоп, Рымляна, Савелий, Владим, Салмонида, Июлий, Каллиста, Венера, Вал. И, конечно же, Победа!