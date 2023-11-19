Десять станций столичного метро оборудовали виброгасящими блоками с начала года

«С 2014 года метрополитен меняет шпалы на виброгасящие блоки для уменьшения шума и вибрации от поездов. Применение таких технологий уменьшает затраты на содержание и ремонт пути. Главное, в метро становится тише, а поездки пассажиров — еще комфортнее. Продолжаем внедрять современные технологии в метрополитене по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что всего виброгасящими блоками оборудовано 100 станций метро. Они применяются вместо деревянных шпал и помогают снизить влияние вибрации на конструкции тоннелей, а еще уменьшают уровень шума от поездов. С начала года такие блоки уложили на 10 станциях, например, на станциях «Арбатская» Филевской линии, «Дмитровская» и «Кожуховская».