13:48 (мск), источник: Клопс.ru
Ёлка, сладости и байк: как в Зеленоградске отметили день рождения Деда Мороза
Мероприятие состоялось в субботу, 18 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В субботу, 18 ноября, в России отмечали день рождения Деда Мороза. По уже сложившейся традиции волшебник посетил Зеленоградск.
Пришедших на праздник в 13:00 на главную городскую площадь ждали игры, соревнования, хороводы, песенные конкурсы и сладкие угощения. Как прошло мероприятие, показал фотокорреспондент «Клопс».