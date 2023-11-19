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13:48 (мск), источник: Клопс.ru

Ёлка, сладости и байк: как в Зеленоградске отметили день рождения Деда Мороза

Мероприятие состоялось в субботу, 18 ноября.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В субботу, 18 ноября, в России отмечали день рождения Деда Мороза. По уже сложившейся традиции волшебник посетил Зеленоградск.

Пришедших на праздник в 13:00 на главную городскую площадь ждали игры, соревнования, хороводы, песенные конкурсы и сладкие угощения. Как прошло мероприятие, показал фотокорреспондент «Клопс».

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