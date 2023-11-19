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13:06 (мск), источник: Комсомольская правда

36 зимних пляжей оборудовали в Сочи

Сейчас на курорте отдыхают почти 145 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

36 зимних пляжей открылись в Сочи. Об этом сообщили глава города Алексей Копайгородский. Он отметил, что на курорте отдыхают почти 145 тысяч человек.

Добавим, что пляжи находятся в свободном доступе. Они расположены во всех районах города, которые граничат с морем. Для удобства туристов местные компании разработали развлекательные и спортивные программы.

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