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13:09 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Штормовое предупреждение объявлено в некоторых областях РК

Гололед, туман и ветер ожидаются на большей части страны, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Казгидромет.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 0 м/с 69% 757 мм рт. ст. +9°

20 ноября на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на востоке области порывы 15−20 м/с.

20 ноября днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гололед.

20 ноября в Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15−20, днем на западе, юге, севере области порывы 23−28 м/с.

Ночью и утром в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

В центре Мангистауской области ожидается пыльная буря.

20 ноября в Кызылординской области ожидается ветер восточный ночью на западе области, днем на большей части области 15−20 м/с.

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