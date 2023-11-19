13:09 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Штормовое предупреждение объявлено в некоторых областях РК
Гололед, туман и ветер ожидаются на большей части страны, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Казгидромет.
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20 ноября на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на востоке области порывы 15−20 м/с.
20 ноября днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гололед.
20 ноября в Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15−20, днем на западе, юге, севере области порывы 23−28 м/с.
Ночью и утром в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.
В центре Мангистауской области ожидается пыльная буря.
20 ноября в Кызылординской области ожидается ветер восточный ночью на западе области, днем на большей части области 15−20 м/с.