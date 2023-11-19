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15:05 (мск), источник: ТАСС

Готовность веломаршрута «Зеленое кольцо» в Москве превысила 50%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Около 70 км в составе веломаршрута «Зеленого кольца» подготовили в Москве. Это более половины от всей его запланированной протяженности, сообщается в Telegram-канале департаменте транспорта столицы.

Источник: Reuters

«В этом сезоне маршрут “Зеленое кольцо” продлили еще на 26 км от Тимирязевского парка до Лосиного Острова. Для этого нанесли велополосы на улицах между парками. Уже готово более 50% веломаршрута — это около 71 км. Сейчас “Зеленое кольцо” проходит в пяти округах города. Его протяженность составит более 120 км», — говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в рамках работ по подготовке маршрута добавили велопереезды, а также установили около 300 навигационных указателей — теперь велосипедистам стало удобнее ориентироваться на участке от Профсоюзной улицы до Тимирязевского парка и станции МЦК «Коптево».

«Мы развиваем велоинфраструктуру в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Постепенно запускаем кольцевой веломаршрут, который соединит зеленые зоны, метро, МЦД и МЦК по всей Москве. Велосипедисты смогут удобно и безопасно ездить по делам, заниматься спортом и проводить время на природе», — привели в тексте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

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