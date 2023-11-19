16:01 (мск), источник: Комсомольская правда
Рекорд Гуменника и слезы Даниеляна: что случилось в произвольной программе мужчин на Гран-при России по фигурному катанию в Самаре
Этап Гран-при России по фигурному катанию в Самаре выиграл Петр Гуменник.
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Петр Гуменник стал победителем самарского этапа Гран-при России по фигурному катанию. В сумме за короткую и произвольную программы фигурист набрал 300,66 балла. Это его личный рекорд. Примечательно, что Гуменник — первый фигурист, который перешел отметку в 300 баллов в этом сезоне.
— Хочется идти вперед, прогрессировать, — сказал после проката Гуменник.
Перепутал трибуны
Отметил фигурист и странность на самарской арене. Из-за нее он перепутал сторону, где должен был заканчивать прокат.
— У меня были вращения, перед глазами все плывет. Я увидел большую трибуну и решил на нее выкатиться. Обычно же судьи сидят на самой высокой трибуне. А потом понял, что это не та трибуна. Я попытался развернуться и немножко споткнулся. Но мне кажется, это подошло программе, — улыбнулся Петр.
Вторым стал Роман Савосин, у него 288,46 балла.
— Очень доволен собой, это очень хороший результат. Сегодня было много народу, очень приятно, что публика оценила мой прокат, — приводит слова Савосина корреспондент «КП-Самара». — Конечно, я волновался. Стараюсь справляться со стрессом.
«Не понимаю, почему такая любовь зрителей»
Третье место досталось Александру Самарину. У фигуриста в сумме 263,21 балла.
В Самаре Самарина приняли очень тепло. Сам фигурист заявил, что не понимает, почему его здесь так любят.
— Очень тепло меня здесь встречают, очень приятно это. Не понимаю, почему такая любовь зрителей именно здесь. Зал скандировал «молодец» после проката. Весь прокат ехал чисто, но не удался тройной аксель. Все же попал на пьедестал после вчерашнего выступления, — сказал Самарин после проката.
А вот кто точно остался недоволен своим прокатом, так это Артур Даниелян. Он неудачно выступил с короткой программой и провалил произвольную. Он упал с четверного лутца и сделал бабочку в двух акселях (т.е. скрутил только один оборот). После такого проката Артур не скрывал эмоций — он разрыдался, когда ждал объявления результатов.