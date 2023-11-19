19:40 (мск), источник: ivbg.ru
В Ленинградском зоопарке показали кадры с манулом Шу
Он всегда с любопытством рассматривает новых посетителей.
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Почти год назад появившийся на свет в Ленинградском зоопарке манул Шу уже заметно подрос и возмужал. Свежими снимками дикого животного поделились сотрудники зверинца в соцсетях.
Они напомнили, что манул — своенравное животное, которое в дикой природе обычно избегает людей и обладает поразительными навыками маскировки.