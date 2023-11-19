19:22 (мск), источник: Комсомольская правда
Внук генерала Шарля де Голля посетит Петербург в 2024 году
Пьер де Голль принял приглашения губернатора Александра Беглова посетить Петербург в 2024 году.
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Внук генерала де Голля принял приглашение губернатора Александра Беглова посетить Петербург в следующем году. Пьер де Голль прилетел в Северную столицу, чтобы принять участие в работе Культурного форума в секции «Познание истории через культуру».
Пьер де Голль поддерживает идею активного сотрудничества России и Франции, основанного на исторической памяти. Де Голль также высказался на тему российской культуры, подчеркнув, что на Западе пытаются сократить ее присутствие. При этом он считает, что основой диалога остается понимание культурного кода.
— В разговоре Пьер подчеркнул, что остается человеком твёрдых убеждений. Большая редкость для западного мира на сегодняшний день. Достойный внук своего великого деда, — выразил свое мнение о внуке генерала де Голля губернатор Александр Беглов.
Напомним, ранее spb.kp.ru писала о том, как прошел Культурный форум в Петербурге.