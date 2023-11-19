Репетиция централизованного экзамена пройдет 27 января

По его словам, она пройдет в соответствии с правилами, по которым централизованный экзамен был проведен в мае текущего года. Экзамен состоится в 144 пунктах, подобранных министерством.
«В репетиции ЦЭ примут участие более 58 тысяч выпускников учреждений общего среднего образования, что на 5 тысяч больше по сравнению с прошлым годом», — добавил Иванец.
Он рассказал, что результаты будут обработаны за две недели, а еще через неделю их сообщат участникам репетиции экзамена.
«Прошлую репетицию мы проводили только по экзамену “предмет на выбор” без государственного языка. В этот раз ребята смогут выбрать, в том числе, один из государственных языков либо иной предмет, который они хотят», — отметил министр.
Андрей Иванец обратил внимание, что во время проведения репетиции централизованного экзамена, а также на первом этапе репетиционного тестирования будут использоваться задания пятого уровня сложности.