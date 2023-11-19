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20:58 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz

Советами о выгодной покупке на распродажах поделилась эксперт из Алматы

Президент Республиканского общественного объединения «Национальная лига потребителей» Светлана Романовская подробно рассказала, как потребителям нужно готовиться к распродажам правильно и уметь ими пользоваться, чтобы существенно сэкономить и не прогадать с качеством товара, передает ИА El.kz со ссылкой на РСК Алматы.

Источник: EL.kz

Во-первых, Романовская не рекомендует брать товары в кредит, хотя у потребителей всегда есть возможность отказаться от него, как и от купленной вещи в течение двух недель после покупки.

«Можно отказаться от кредита на основании 14 статьи Закона “О защите прав потребителей”, заплатив проценты только за эти две недели. Люди должны об этом помнить. Если им что-то не подходит, не нравится. Во-вторых, крайне важно, чтобы люди понимали, где они приобретают товары, надо смотреть на ту площадку, которую им предлагают. Потому что достаточно часто бывают мошеннические действия. Уже сейчас надо подготовиться и посмотреть сколько стоит та вещь или услуга, которая необходима. Посмотреть сколько она стоит сейчас и за сколько ее будут предлагать в “Черную пятницу”, — говорит С. Романовская.

Третий фактор — не надо спешить, нужно посмотреть товар на всех торговых площадках, осознанность необходима ли эта покупка. Указывает ли продавец гарантию, сроки, если телефоны куда можно пожаловаться. А если товар приобретается в интернет магазинах и доставляются курьером обязательно вскрывать его аккуратно до того, как сказали «Код».

«Потребитель имеет проверить право развернуть, посмотреть, аккуратно вскрыть, сохранив бирки. Если же курьер, начнет говорить, что он только доставщик и никакого отношения не имеет не верьте. Код сообщайте если товар вам подошел», — рекомендует эксперт.

Также она отметила, что продавцы могут ввести в заблуждение покупателей. В список распространенных нарушений вошло не исполнение договора оказания услуг, выполнения работ и сроков. К примеру, не вовремя предоставляют заказанную мебель или завершают ремонтные работы.

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