18:32 (мск), источник: m24.ru
Большая кольцевая линия столичного метро названа проектом года в сфере транспорта
У пассажиров появились десятки новых маршрутов и возможность экономить время в пути, рассказали в Дептрансе.
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Большая кольцевая линия (БКЛ) столичного метро стала проектом года в сфере транспорта и логистики. Об этом сообщил телеграм-канал Дептранса Москвы.
По информации ведомства, экспертный совет 3-й премии Investment Leaders присудил БКЛ победу в категории «Инвестиции в инновации».
«Премия вручается лидерам рынка инвестиций во всех сферах коммерческой деятельности», — указали в Дептрансе.
Также проект внес свой вклад в рост налоговых доходов и создал новые рабочие места. Как добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, запуск Большой кольцевой линии является главным транспортным событием в жизни столицы за последние 50 лет.
«Проект БКЛ затрагивает весь город и позитивно сказывается на жизни каждого москвича», — отметил он.
Ранее Сергей Собянин назвал 2023 год рекордным для столицы по количеству новых крупных транспортных объектов. Помимо полного открытия БКЛ в московском метро также появились 5 новых станций: «Пыхтино», «Аэропорт Внуково», «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».