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18:32 (мск), источник: m24.ru

Большая кольцевая линия столичного метро названа проектом года в сфере транспорта

У пассажиров появились десятки новых маршрутов и возможность экономить время в пути, рассказали в Дептрансе.

Источник: Агентство «Москва»

Большая кольцевая линия (БКЛ) столичного метро стала проектом года в сфере транспорта и логистики. Об этом сообщил телеграм-канал Дептранса Москвы.

По информации ведомства, экспертный совет 3-й премии Investment Leaders присудил БКЛ победу в категории «Инвестиции в инновации».

«Премия вручается лидерам рынка инвестиций во всех сферах коммерческой деятельности», — указали в Дептрансе.

Уточняется, что благодаря постройке БКЛ у гостей и жителей столицы появилось множество новых вариантов маршрутов и возможность экономить время в пути, а для города появились новые перспективы развития жилой и коммерческой недвижимости.

Также проект внес свой вклад в рост налоговых доходов и создал новые рабочие места. Как добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, запуск Большой кольцевой линии является главным транспортным событием в жизни столицы за последние 50 лет.

«Проект БКЛ затрагивает весь город и позитивно сказывается на жизни каждого москвича», — отметил он.

Ранее Сергей Собянин назвал 2023 год рекордным для столицы по количеству новых крупных транспортных объектов. Помимо полного открытия БКЛ в московском метро также появились 5 новых станций: «Пыхтино», «Аэропорт Внуково», «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».

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