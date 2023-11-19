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20:35 (мск), источник: Ведомости

Крид подал иск о защите чести и достоинства к Мизулиной

Певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) подал иск о защите чести и достоинства к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, следует из картотеки Замоскворецкого райсуда Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Иск был зарегистрирован 16 ноября. Среди ответчиков также значится «Ассоциация участников рынка интернет-индустрии “Лига Безопасного Интернета”».

Конфликт Крида и Мизулиной начался весной этого года, когда глава «Лиги безопасного интернета» обвинила певца в мошенничестве. По утверждению Мизулиной, певец рекламировал онлайн-казино. После жалобы Мизулиной, аккаунты Крида и других российских блогеров были заблокированы на стриминговой платформе Twitch.

В июне Крид подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Telegram-каналу Mash. Артист требовал взыскать с издания 4 млн руб. Причиной стала публикация новости о гонораре певца за участие в проекте «Разговоры о важном».

12 сентября вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков («Новые люди») заявил, что его фракция ускорит разработку законопроекта об ответственности для «серийных доносчиков» и назовет его «законом Мизулиной».

«Мизулина в очередной раз доказала, что с серийным доносительством пора заканчивать. Борясь с [блогером и музыкантом Даней] Милохиным, общественница отпугнула от возвращения тысячи россиян», — пояснял Даванков. Вице-спикер заявлял, что разработка закона станет уроком для тех, кто считает доносительство нормой. О подготовке законопроекта депутат рассказывал еще весной.

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