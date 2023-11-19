Крид подал иск о защите чести и достоинства к Мизулиной

Иск был зарегистрирован 16 ноября. Среди ответчиков также значится «Ассоциация участников рынка интернет-индустрии “Лига Безопасного Интернета”».
Конфликт Крида и Мизулиной начался весной этого года, когда глава «Лиги безопасного интернета» обвинила певца в мошенничестве. По утверждению Мизулиной, певец рекламировал онлайн-казино. После жалобы Мизулиной, аккаунты Крида и других российских блогеров были заблокированы на стриминговой платформе Twitch.
В июне Крид подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Telegram-каналу Mash. Артист требовал взыскать с издания 4 млн руб. Причиной стала публикация новости о гонораре певца за участие в проекте «Разговоры о важном».
12 сентября вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков («Новые люди») заявил, что его фракция ускорит разработку законопроекта об ответственности для «серийных доносчиков» и назовет его «законом Мизулиной».
«Мизулина в очередной раз доказала, что с серийным доносительством пора заканчивать. Борясь с [блогером и музыкантом Даней] Милохиным, общественница отпугнула от возвращения тысячи россиян», — пояснял Даванков. Вице-спикер заявлял, что разработка закона станет уроком для тех, кто считает доносительство нормой. О подготовке законопроекта депутат рассказывал еще весной.