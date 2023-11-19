19 ноября, новости Беларуси, источник: Смартпресс
Что произошло за день? 19 ноября
Главные новости Беларуси и мира за воскресенье, 19 ноября 2023 года.
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Беларусь планирует закупать российские самолеты после 2026 года. Сейчас парк белорусской авиакомпании насчитывает 13 воздушных судов.
Глава Минтранса рассказал, как будет выстроена дальнейшая работа «Яндекс. Такси» в Беларуси. Министр Алексей Ляхнович отметил, что можно сделать как в Москве.
Стала известна дата проведения в Беларуси репетиции централизованного экзамена. Будет проводиться в 144 пунктах.
Портал об автобизнесе ABW.BY попрощался со своими читателями — «сегодня — или хорошо, или никак…». Сотрудники сайта опубликовали трогательное прощальное послание, обращенное как к читателям, так и партнерам, рекламодателям, «перекупам».
В Минске зарегистрированы единичные случаи кори среди не привитых в плановом порядке детей по причине отказа родителей.
«Мисс Вселенной-2023» впервые стала девушка из Никарагуа. Кто она?
Бывшие сотрудники Apple показали брошь Humane AI Pin, которая может заменить смартфон. Гаджет оснащен микрофоном, камерой и специальными датчиками, но у него нет дисплея.