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19 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Молдове жуткий холод: Ноябрь уходит в минус — достаем валенки и начинаем усиленно экономить на отоплении

Прогноз погоды в Молдове на понедельник, 20 ноября, и ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +15° 3 м/с 27% 758 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

По ночам теперь в Молдове — минусовая температура.

Да и днем очень холодно.

Так, в понедельник — всего 3 градуса с плюсом днем.

Ночью — …-1.

Во вторник метеорологи обещают некоторое потепление: днем — +8 градусов, ночью — +3 градуса.

Без осадков.

А вот в среду уже — дожди, ночью — аж 4 градуса мороза, а днем + 6 градусов.

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