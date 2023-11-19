19 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Молдове жуткий холод: Ноябрь уходит в минус — достаем валенки и начинаем усиленно экономить на отоплении
Прогноз погоды в Молдове на понедельник, 20 ноября, и ближайшие дни.
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По ночам теперь в Молдове — минусовая температура.
Да и днем очень холодно.
Так, в понедельник — всего 3 градуса с плюсом днем.
Ночью — …-1.
Во вторник метеорологи обещают некоторое потепление: днем — +8 градусов, ночью — +3 градуса.
Без осадков.
А вот в среду уже — дожди, ночью — аж 4 градуса мороза, а днем + 6 градусов.