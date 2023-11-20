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00:21 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Какой сегодня день: 20 ноября

Этот день является 324-м в григорианском календаре, до нового года остается 41 день.

Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка? Это день братства и взаимопонимания детей всего мира. О том, чем еще ознаменовано 20 ноября, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 20 ноября

В 1945 году начался Нюрнбергский процесс.

В 1979 году впервые больному была перелита искусственная кровь.

В 1985 году была выпущена Microsoft Windows 1.0.

Также сегодня отмечают День памяти трансгендерных людей, чтобы привлечь внимание к продолжающемуся насилию, которому подвергаются трансгендеры.

Кто родился 20 ноября

писательница Сельма Лагерлёф (1858−1940).

поэтесса Зинаида Гиппиус (1869−1945).

балерина Майя Плисецкая (1925−2015).

актер Михаил Ульянов (1927−2007).

актер Алексей Баталов (1928−2017).

писательница и сценарист Виктория Токарева (1937).

политик Джо Байден (1942).

патриарх Московский и всея Руси (с 2009) Кирилл (в миру Владимир Гундяев) (1946).

белорусская поэтесса Евгения Янищиц (1948−1988).

актриса Амалия Мордвинова (1973).

артист балета Сергей Полунин (1989).

20 ноября в православном календаре

Православные 20 ноября чтут память мучеников в Мелитине, преподобного Лазаря Галисийского, священномученика Кирилла.

Именины

В этот день именины у Александра, Алексея, Афанасия, Богдана, Валерия, Вениамина, Григория, Дорофея, Евгения, Епифана, Иллариона, Кирилла, Лазаря, Михаила, Никандра, Никона, Федора, Федота и Елизаветы.

20 ноября в народном календаре

В этот день по льду и снегу судили о будущем урожае. Если лед вставал на реках грудами, а на дорогах образовывались снежные кочки, значит, следующее лето будет хлебным.

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