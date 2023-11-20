00:21 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 20 ноября
Этот день является 324-м в григорианском календаре, до нового года остается 41 день.
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Знаете ли вы, что 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка? Это день братства и взаимопонимания детей всего мира. О том, чем еще ознаменовано 20 ноября, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 20 ноября
В 1945 году начался Нюрнбергский процесс.
В 1979 году впервые больному была перелита искусственная кровь.
В 1985 году была выпущена Microsoft Windows 1.0.
Также сегодня отмечают День памяти трансгендерных людей, чтобы привлечь внимание к продолжающемуся насилию, которому подвергаются трансгендеры.
Кто родился 20 ноября
писательница Сельма Лагерлёф (1858−1940).
поэтесса Зинаида Гиппиус (1869−1945).
балерина Майя Плисецкая (1925−2015).
актер Михаил Ульянов (1927−2007).
актер Алексей Баталов (1928−2017).
писательница и сценарист Виктория Токарева (1937).
политик Джо Байден (1942).
патриарх Московский и всея Руси (с 2009) Кирилл (в миру Владимир Гундяев) (1946).
белорусская поэтесса Евгения Янищиц (1948−1988).
актриса Амалия Мордвинова (1973).
артист балета Сергей Полунин (1989).
20 ноября в православном календаре
Православные 20 ноября чтут память мучеников в Мелитине, преподобного Лазаря Галисийского, священномученика Кирилла.
Именины
В этот день именины у Александра, Алексея, Афанасия, Богдана, Валерия, Вениамина, Григория, Дорофея, Евгения, Епифана, Иллариона, Кирилла, Лазаря, Михаила, Никандра, Никона, Федора, Федота и Елизаветы.
20 ноября в народном календаре
В этот день по льду и снегу судили о будущем урожае. Если лед вставал на реках грудами, а на дорогах образовывались снежные кочки, значит, следующее лето будет хлебным.