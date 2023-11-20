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00:22 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Белорусов предупредили про три магнитные бури 22, 24, 25 ноября 2023

Белорусам сказали про сразу три магнитные бури 22, 24 и 25 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Белорусов и всех жителей планеты предупредили про три мощные магнитные бури, которые накроют Землю 22, 24, 25 ноября 2023 года, пишет «КП-Омск».

Специалисты обращают внимание на то, что магнитные бури, которые ожидаются 22, а также 24 и 25 ноября, будут слабыми. Вместе с тем магнитосфера 23 и 26 ноября будет возбужденной. Это, в свою очередь, говорит о том, что люди могут чувствовать недомогания, которые проявляются в виде головной боли, ощущения усталости, тошноты. Специалисты рекомендуют в период магнитных бурь, пусть даже и слабой мощности, по возможности, избегать стрессов, больших нагрузок и отказаться от алкогольных напитков.

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