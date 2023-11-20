00:23 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в Федотов день 20 ноября, когда узнавали про затяжной холод
Что можно и нельзя делать день в Федотов день 20 ноября на Ледостав.
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Православная церковь 20 ноября вспоминает священномученика Феодота. В народе отмечают Федотов день, или день Федота Ледостава. Как правило, с данного периода возникает гололед на водоемах. Кроме того, по погоде 20 ноября узнавали про затяжной холод.
Народные приметы на 20 ноября
В том случае, если появился гололед, то это предупреждает про длительные холода. Снег, который идет 20 ноября, указывает на половодье весной. Про хороший урожай ржи говорит снег, падающий на мокрую землю.
Что нельзя делать 20 ноября
Запрещено быть нерешительным. Кроме того, следует быть внимательным рыбакам. Все дело в том, что им не стоит продавать свой улов. А женщинам в Федотов день нельзя заниматься вязанием.
Что можно делать 20 ноября
По традиции, 20 ноября было принято готовить различные блюда из рыбы и приглашать гостей в дом. Существовала определенная традиция, связанная с косточками от рыбы. Так, нужно было их собрать и выбросить в снег. Это обещало хороший улов рыбы. Женщины в Федотов день занимались ткачеством.