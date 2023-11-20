00:54 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Российский врач рассказал, как правильно закаляться
Российский доктор Александр Мясников, как укрепить организм с помощью закаливания, сообщает Zakon.kz.
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По информации «Общественной службой новостей» Мясников заявил, что начать закаляться никогда не поздно и это стопроцентно подходит всем.
«Понятно, если вы человек с хроническими болезнями, любите тепло и даже лицо умываете теплой водой по утрам, вам будет тяжело. Надо начинать с малого», — сказал врач.
По его словам первое, что нужно это правильно одеваться.
«Летом на взрослом должен быть один слой одежды, максимум два, зимой — два-максимум три», — пояснил он.
Развеял врач и миф «Голова в холоде, ноги в тепле». Он подчеркнул, что через голову идёт через 20% нашего теплообмена. Если вы пойдёте без шапки не закалённым, это может вызывать определенные проблемы.
Доктор Мясников советует проветривать жилье, ходить дома босиком и с каждым разом усложнять задачу, например, поставить себе цель научиться обливаться холодной водой. «Сначала мыться чуть теплой, постепенно снижать температуру и приучить себя к холодной», — сказал Мясников, добавив, что холодная вода — это источник здоровья.
При этом он подчеркнул, что начинать закаляться нужно до сезона простуд.