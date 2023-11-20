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03:42 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Выставка «Женщина в искусстве» о духовном наследии народов открылась в Хабаровске: фото

В Дальневосточном художественном музее проходит уникальная пятая выставка «Женщина в искусстве».

89
фотографий
89
фотографий
89
фотографий

Здесь пейзаж соседствует с керамикой, а плавные линии акварели прекрасно переплетаются с абстракционизмом. Работы художниц рассказывают о древних культурных традициях. Всего в экспозиции представлено 55 картин от 22 художниц из разных регионов, включая Россию, Центральную Азию, Дальний Восток и Китай. Выставка открыта и доступна для посетителей до 29 ноября. Фото произведений можно увидеть в нашей галерее.

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