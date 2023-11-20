03:45 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Взятки «оборотня в погонах» из Уссурийской таможни вернутся в казну государства
Сам сотрудник отбывает наказание в виде девяти лет лишения свободы.
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Приморская транспортная прокуратура добилась взыскания в доход государства денег, полученных сотрудником Уссурийской таможни в качестве взяток, сообщает ИА PrimaMedia. Как стало известно от пресс-службы ведомства, ранее приморец было приговорен к девяти годам лишения свободы.
По версии следствия, «оборотень в погонах» систематически получал взятки от руководителей туристических групп, а также от иностранных граждан взятки, общая сумма которых составила 470 тыс. рублей. Деньги таможенник брал за игнорирование нарушений таможенного и федерального законодательств.
Когда приморца приговорили в девяти годам лишения свободы, транспортная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в доход государства суммы взяток. Уссурийский районный суд требования удовлетворил, признал получение вознаграждения ничтожными сделками и взыскал деньги в казну государства.
«Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле транспортной прокуратуры», — уточнили в пресс-службе ведомства.